Berlin (dpa) - Die FDP steuert auf einen Wechsel an der Spitze der Bundestagsfraktion zu. Bei einer nächtlichen Krisensitzung entschied die baden-württembergische FDP-Landesgruppe im Parlament einstimmig, Fraktionschefin Birgit Homburger zu unterstützen. Homburger will ihr Amt an Wirtschaftsminister Rainer Brüderle nur abgeben, wenn sie dafür einen gesichtswahrenden Ausgleich bekommt. Teilnehmer der Sitzung berichteten, Homburger wolle am Ende nicht allein als Opfer der FDP-Krise dastehen. Die Fraktion will am Nachmittag eine neue Spitze wählen.

