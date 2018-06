London (dpa) - Olympischen Spielen in London 2012 live dabei sein will, braucht viel Glück: Für die 6,6 Millionen Tickets sind 20 Millionen Bewerbungen eingegangen. Jetzt geht die Auslosung los. Erst Mitte Juni soll klar sein, wer welche Tickets bekommt. Schon von kommender Woche an aber müssen Bewerber damit rechnen, dass Geld von ihrem Konto abgebucht wird - bevor sie überhaupt wissen, welche Tickets sie am Ende bekommen. Wer nicht genug Geld auf dem Konto hat, kann seine Eintrittskarte wieder verlieren.

