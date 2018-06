Washington (dpa) - Eine gewaltige Flutwelle wälzt sich den mächtigsten Fluss Nordamerikas hinab auf Memphis zu. Der Scheitelpunkt des Mississippi soll in wenigen Stunden erreicht sein und bei 14,63 Metern liegen. Die Behörden gehen davon aus, dass die Deiche halten werden. Einziges Problem könnte sein, dass das Hochwasser wohl nur sehr langsam abließen und so noch Wochen auf die Dämme drücken wird. Eine größere Flutwelle erlebten die Menschen am Mississippi bisher nur 1937 - damals starben rund 500 Menschen.

