Palermo (dpa) - Der Traum des AC Mailand vom Double ist geplatzt. Der frisch gebackene italienische Fußball-Meister verlor bei US Palermo mit 1:2 und schied damit nach dem 2:2 aus dem Hinspiel im Pokal-Halbfinale aus.

«Einige Unachtsamkeiten» und «viele Verletzungsausfälle» machte Milan-Trainer Massimiliano Allegri für den K.o. verantwortlich. «Ich habe meinen Spielern aber nichts vorzuwerfen», betonte Allegri.

Palermos Coach Delio Rossi bejubelte dagegen «eine Riesenleistung» seines Teams. Nach 32 Jahren stehen die Sizilianer erstmals wieder im Endspiel um die Coppa Italia und treffen dort auf den Gewinner des Halbfinal-Duells zwischen AS Rom und Cup-Verteidiger Inter Mailand. Palermos Club-Präsident Maurizio Zamparini sieht sich schon mit dem Pokal in der Hand: «Jetzt holen wir den Cup», versprach er. «Palermo in Ekstase», titelte die «Gazzetta dello Sport».

Giulio Migliaccio (63.) hatte die Platzherren in Führung gebracht. Zehn Minuten später verwandelte Cesare Bovo einen von Mark van Bommel verursachten Foulelfmeter. Der Ex-Bayern-Kapitän sah dafür die Rote Karte. Milan musste jedoch nur wenige Minuten in Unterzahl auskommen, da auch Torschütze Bovo vom Platz flog. Trotzdem kam Milan über die Ergebniskorrektur durch den eingewechselten Zlatan Ibrahimovic nicht hinaus. Nachdem der Schwede in der 81. Minute am Pfosten gescheitert war, traf er in der Nachspielzeit zum 1:2.

«Bei Milan war die Luft raus», kommentierte die «Gazzetta dello Sport» die laue Vorstellung des Meisters, bei dem der angeschlagene Kevin Prince Boateng fehlte. Für den gebürtigen Berliner rückte Clarence Seedorf auf die zentrale Position im offensiven Mittelfeld, konnte dort aber nicht brillieren. Auch der bis zu seiner langen Verletzungspause überragende Andrea Pirlo blieb in seinem 400. Spiel für die «Rossoneri» farblos. Ob er bleiben wird, ist unklar. Der «Corriere dello Sport» vermeldete den Wechsel des Weltmeisters von 2006 zu Juventus Turin am Mittwoch bereits als sicher.

Sicher sind bei Milan zwei Neuverpflichtungen: «Mexes und Taiwo werden kommen», teilte Vize-Präsident Adriano Galliani in Palermo offiziell mit. Der nigerianische Nationalverteidiger Taye Taiwo wechselt von Olympique Marseille nach Mailand. Neben dem 26-jährigen Außenverteidiger kommt der französische Innenverteidiger Philippe Mexès vom AS Rom. «Damit ist unsere Abwehr komplett», sagte Galliani, der für die kommende Saison als oberstes Ziel den Gewinn der Champions League ausrief: «In diesem Jahr wollten wir Inters Meisterserie stoppen, aber Europas Champion zu werden, ist noch besser», meinte Galliani.