Düsseldorf (dpa) - Nein, man sende nicht aus Kasachstan, knurrte der altgediente Grand-Prix-Kommentator Peter Urban, als am Dienstagabend im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest plötzlich der Ton ausfiel. Auch Lena, die das Geschehen für das schweizerische Fernsehen kommentierte, blieb nichts anderes übrig, als zum Telefon zu greifen.

Insgesamt fiel der Kommentar in mindestens zehn Ländern vorübergehend aus. «Das darf 2011 echt nicht passieren», fügte Urban nach der Sendung hinzu. Zumindest muss man nun nicht mehr befürchten, dass den Deutschen in der englischen Presse wieder kalte Effizienz nachgesagt wird. Das ist einfach die neue «German Lockerheit», so muss man das sehen. Konsensmeinung ist allerdings, dass sich die «Monsterpanne» (Moderator Matthias Opdenhövel) im zweiten Halbfinale nicht wiederholen darf.

Weitere Überraschung: Mehrere Favoriten sind schon draußen, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Rausgeflogen sind unter anderem Norwegen («Haba Haba»), Armenien («Boom Boom») und auch die Türkei. Mancher Experte fasst dies als persönliche Beleidigung auf und schimpft jetzt auf die Kulturlosigkeit von Juroren und Zuschauern, die je zur Hälfte entschieden hatten, wer weiterkommt.

Eine gute Figur machten die Schweizerin Anna Rossinelli mit einem Stück handgemachter Musik und die Serbin Nina, die es wagte, in ihrer eigenen Sprache statt auf Englisch zu singen. Der Finne Axel Ehnström alias Paradise Oskar, der mit seiner Gitarre und einem Hemd aus recycelten Altkleidern wie eine «männliche Nicole» (Grand-Prix-Experte Jan Feddersen) rüberkam, wusste die Düsseldorfer Arena zu begeistern.

Den Einzug ins Finale schafften außerdem Litauen, Griechenland, Aserbaidschan, Georgien, Ungarn, Russland und Island. Quotenmäßig verlief der Start in den Eurovision Song Contest in Deutschland recht unauffällig: 2,05 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 7,9 Prozent) verfolgten die Übertragung. Mit dieser Quote lag ProSieben hinter der ARD, RTL, Sat.1 und ZDF.

Am Donnerstagabend steht schon das zweite Halbfinale bevor, dann hat der Topfavorit Jedward aus Irland seinen Auftritt mit «Lipstick». Lena hat die eineiigen Zwillinge mit der Riesentolle bereits auf ihrem Hotelzimmer besucht, um dort mit ihnen auf den Bettmatratzen rumzuhüpfen. Man muss bedenken, dass die meisten Kulturschaffenden dieses Events noch nicht lange volljährig sind.

Im zweiten Halbfinale werden noch mal zehn Teilnehmer ausgewählt. Die Deutschen haben ihren Platz bereits sicher, «weil die am meisten Kohle zahlen, das ist wie in der Europäischen Union» (Comedian Kaya Yanar). Erwarten darf man wieder eine perfekte Bühnenshow mit Knalleffekten, Kulissenblitz und großem Rauch, wobei natürlich das Lena-Wort gilt: «Beim Hören muss es stimmen.»