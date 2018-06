Inhalt Seite 1 — Griechen streiken - Neue Milliardenhilfe im Gespräch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Athen/Berlin (dpa) - Streik in Griechenland, Alarm in Europa: Die Regierung in Athen muss weiter um Vertrauen in der dramatischen Schuldenkrise kämpfen.

Hunderttausende Landsleute von Ministerpräsident Giorgos Papandreou traten am Mittwoch in den Streik, um gegen die drastischen Sparpläne zu protestieren. Bei Ausschreitungen in Athen wurde ein junger Mann lebensgefährlich verletzt. Viele Behörden und öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Ministerien waren betroffen. Im Flug-, Fähr- und Bahnverkehr kam es zu Ausfällen und Verspätungen.

Nach einer friedlichen Demonstration gerieten in der Hauptstadt Polizisten und Demonstranten aneinander. Mindestens 14 Menschen verletzten sich. Vermummte warfen Knallkörper auf Beamte und zerstörten Bushaltestellen. Die Polizei setzte Tränengas ein.

EU-Währungskommissar Olli Rehn hatte am Dienstag bestätigt, dass Entscheidungen für neue Hilfen vorbereitet werden. Die Höhe der voraussichtlich dieser bis 2013 gewährten Kredite ist noch unklar. Derzeit sei eine Finanzierungslücke von 25 bis 30 Milliarden allein für 2012 absehbar, schrieb das «Handelsblatt».

Die Schuldenkrise war am Mittwoch auch Thema bei einem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso in Berlin. Details zur der schon seit längerem vorbereiteten Unterredung wurden nicht bekannt.

Die Finanzminister der Euro-Zone wollen am kommenden Montag (16.5.) über zusätzliche Maßnahmen beraten. IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn soll an dem Treffen teilnehmen, auf dem auch das 78-Milliarden-Euro-Hilfspaket für Portugal abgesegnet werden soll. Dafür ist Einstimmigkeit erforderlich, als möglicher Wackelkandidat gilt Finnland. Die finnische Entscheidung wird an diesem Freitag erwartet.

Vor den abschließenden Verhandlungen der Finanzminister in Brüssel wollte am Mittwochabend in Berlin der Haushaltsausschusses des Bundestages über das Portugal-Paket beraten. Noch an diesem Donnerstag debattiert dann der Bundestag insgesamt über die Milliardenhilfen. Der Sprecher des Finanzministeriums, Martin Kotthaus, sagte, bei einem Einvernehmen mit dem Haushaltsausschuss und nach der Stellungnahme des Bundestages wäre die Bundesregierung gerüstet für das Finanzministertreffen der Euro-Gruppe und EU nächste Woche.