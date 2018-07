Berlin (dpa) - Die Atomkommission von Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert einen Ausstieg aus der Kernenergie bis spätestens 2021. Die von Merkel beauftragte sogenannte Ethikkommission hält die Unfallrisiken für unkalkulierbar.

Das geht aus dem Entwurf für den Abschlussbericht hervor, der der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag. Merkel hatte die Kommission unter dem Eindruck der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima berufen.

Die wegen des Moratoriums der Regierung bis Mitte Juni abgeschalteten Atomkraftwerke sollen für immer vom Netz bleiben, empfiehlt der 17-köpfige «Rat der Weisen». Bund und Länder betonten am Mittwoch in Berlin, die Windkraft nicht nur auf See, sondern auch an Land auszubauen.

«Die einstweilige Stilllegung der sieben ältesten Atomkraftwerke zeigt, dass die etwa 8,5 Gigawatt Leistung dieser sieben Kraftwerke und des Atomkraftwerks Krümmel ohne Probleme ersetzt werden kann», heißt es in dem Entwurf der Kommission.

Der frühere Umweltminister Klaus Töpfer (CDU) und der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Matthias Kleiner, führen die Kommission mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und der Kirchen.

Töpfer und Kleiner betonten, die Ethikkommission werde ungeachtet «der Vorveröffentlichungen eines Arbeitsdokuments ihre Arbeit wie geplant fortsetzen und in gut zwei Wochen abschließen». Der Abschlussbericht soll am 30. Mai der Bundesregierung übergeben werden. Eigentlich soll dieser auch das bis Mitte Mai erwartete Ergebnis der Reaktorsicherheitskommission (RSK) aufnehmen, die für die technische Überprüfung der 17 deutschen AKW zuständig ist. Daher überrascht es, dass jetzt schon ein erster Entwurf mit konkreten Ausstiegsdaten kursiert.

Auf Basis beider Berichte will die Regierung am 6. Juni ein Paket mit mindestens sechs Gesetzen beschließen, darunter auch ein endgültiger Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie. Bis 8. Juli sollen Bundestag und Bundesrat entscheiden.