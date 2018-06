Essen (dpa) - Bei der Hauptversammlung des Essener Baukonzerns Hochtief wird es am Donnerstag nach Informationen der Tageszeitung «Die Welt» keine Kampfabstimmung geben.

Entgegen früheren Ankündigungen werde das amtierende Kontrollgremium bereits bei einer Sitzung vor dem Aktionärstreffen kampflos Platz für die Liste des spanischen Großaktionärs ACS machen, berichtete die Zeitung (Donnerstagausgabe). Ein Hochtief-Sprecher wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.

Damit könnten mehrere Manager aus dem bisherigen Aufsichtsrat wie der ehemalige Hochtief-Chef und heutige BDI-Präsident Hans-Peter Keitel und der frühere Siemens-Chef Heinrich von Pierer einer drohenden Wahlniederlage entgehen, so die Zeitung. ACS besitzt nach eigenen Angaben bereits mehr als 43 Prozent an Hochtief und hat damit die Abstimmungsmehrheit bei dem Aktionärstreffen sicher. Der spanische Großaktionär hatte am vergangenen Wochenende eine eigene Liste für die Wahlen zum Aufsichtsrat vorgelegt.