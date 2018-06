Mailand (dpa) - Der entthronte Serie-A-Meister Inter Mailand hat seine letzte Titelchance in dieser Fußball-Saison gewahrt. Der Champions-League-Sieger der vergangenen Spielzeit zog durch das 1:1 (0:0) im Halbfinal-Rückspiel gegen den AS Rom ins Endspiel des italienischen Pokals ein.

Der Kameruner Samuel Eto'o sorgte in der 58. Minute für die Führung der Hausherren, Roms Ausgleich durch Marco Borriello (84.) kam zu spät. Das Hinspiel in Rom hatte Inter mit 1:0 gewonnen. Im Finale treffen die Mailänder auf den US Palermo, der am Vorabend überraschend den neuen Meister AC Mailand ausgeschaltet hatte.