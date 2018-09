Bratislava (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei vorzeitig ausgeschieden. Das Team von Bundestrainer Uwe Krupp verlor im Viertelfinale gegen den achtmaligen Weltmeister Schweden mit 2:5 und verpasste damit den zweiten Halbfinaleinzug nacheinander. Tore von Alexander Barta und Michael Wolf waren zu wenig. Schweden erreichte zum elften Mal in Serie ein WM-Halbfinale und trifft wie schon 2010 am Freitag auf Titelverteidiger Tschechien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.