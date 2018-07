Cannes (dpa) - Popdiva Lady Gaga hat mit ihrer brandneuen Single «Judas» die Filmfestival-Stadt Cannes eingeheizt. Mit ihrem Gesang verwandelte die US-Sängerin den berühmten Pracht-Boulevard La Croisette in eine Freiluftdisco. Lady Gaga nutzte die Eröffnung des 64. Filmfestivals, um in einer Talkshow unter freiem Himmel den zweiten Song ihres neuen Studioalbums «Born This Way» vorzustellen. Das neue Lied handelt von ihrer Liebe zu Judas, jenem biblischen Apostel, der Jesus verraten und dadurch ans Kreuz geliefert hat. Der Text hat die katholische Kirche der USA gegen Lady Gaga aufgebracht.

