Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière will am kommenden Mittwoch Eckpunkte für die Bundeswehr-Reform vorstellen. Das sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Nach der bisherigen Beschlusslage des Bundeskabinetts soll die Bundeswehr von derzeit 226 000 auf bis zu 185 000 Soldaten verkleinert werden. Zuletzt wurde ein Sparvolumen von 8,3 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre genannt. Nach Informationen von Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur haben sich de Maizière und Finanzminister Wolfgang Schäuble aber darauf verständigt, das Spargebot deutlich zu senken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.