Düsseldorf (dpa) - In der Union regt sich Widerstand gegen neue Kreditgarantien für Griechenland. Bevor man über weitere Hilfen rede, müsse Griechenland erst einmal sicherstellen, dass alle Spar- und Reformmaßnahmen ordnungsgemäß umgesetzt werden, sagte Fraktionsvize Michael Meister der «Rheinischen Post». Auch der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach sagte, es gebe keinen Freibrief für weitere Hilfen an Athen. Möglicherweise braucht Griechenland ein weiteres Hilfspaket. In Berliner Koalitionskreisen hieß es, die Rede sei von etwa 40 Milliarden Euro.

