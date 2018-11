Wiesbaden(dpa) - Hessen ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bereit, auch Sicherungsverwahrte aus anderen Bundesländern unterzubringen. Das Land könne eine entsprechende Einrichtung bauen und Straftäter aus anderen Regionen nach ihrer Haft aufnehmen, sagte Justizminister Jörg-Uwe Hahn der Nachrichtenagentur dpa. In der kommenden Woche treffen sich die Justizminister der Länder zu einer Konferenz in Halle. Dort will Hahn will einen entsprechenden Vorschlag machen.

