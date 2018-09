Brüssel (dpa) - Die EU will «so rasch wie möglich» ein Büro in der libyschen Aufständischen-Stadt Bengasi eröffnen. Damit wolle die EU den nationalen Übergangsrat der Rebellen unterstützen, sagte die Außenbeauftragte Catherine Ashton. Nach Angaben von EU-Diplomaten in Brüssel soll das Büro keinen diplomatischen Status haben. Hauptaufgabe sei es, sich um die humanitären Bedürfnisse zu kümmern. Dazu zählten Kontakte zur Zivilgesellschaft, aber auch Hilfen beim Aufbau demokratischer Strukturen.

