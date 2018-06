New York (dpa/pe) - Talkshow-Queen (57) freut sich über das Ende ihrer erfolgreichen Show nach über 25 Jahren. «Ich bedauere es nicht, viel über mein Leben geredet zu haben. Diese Show war meine Therapie», sagt Winfrey in einem Interview in ihrem eigenen Magazin «O».

Sie sei überhaupt nicht traurig über ihre Abschieds-Show, die am 24. Mai ausgestrahlt werden soll. «Ich fühle mich von meinem Publikum, das mit mir erwachsen geworden ist, sehr geliebt. Für mich ist das eine Riesenleistung. Weil ich früher genau das Gegenteil hatte: Als kleines Mädchen dachte ich, dass mich niemand lieb hat. Und wenn ihr bei der letzten Show Tränen sehen werdet, dann wird es deswegen sein. Diese Tränen haben nichts mit Traurigkeit zu tun», betonte Winfrey. Für die letzte Ausgabe der «Oprah Winfrey Show» sind die Überraschungs-Auftritte von zahlreichen Stars geplant, die im vergangenen Vierteljahrhundert ihre Gäste waren. Am 1. Januar hatte Winfrey ihren eigenen Kabelsender OWN (Oprah Winfrey Network) gestartet - mit einer Mischung aus Filmen, Dokumentationen und Spezialsendungen.

«O, The Oprah Magazine»