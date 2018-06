Inhalt Seite 1 — Woody Allen eröffnet Filmfestival in Cannes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Cannes (dpa) - Zeitreisen? Nichts für Woody Allen. Der amerikanische Regisseur von Werken wie «Manhattan» mag noch so sehr an seinem Leben verzweifeln - trotzdem möchte er es nicht gegen ein anderes tauschen. «Jeder will dem Leben entkommen, das er gerade lebt.

Immerhin ist es ziemlich hart und macht nicht viel Spaß», sagte der 75-Jährige beim Filmfestival in Cannes. Aber ein Leben wie zum Beispiel vor 100 Jahren sei auch nicht viel besser. Immerhin habe es da keine Klimaanlagen und beim Zahnarzt kein Betäubungsmittel gegeben. Trotzdem schickt er Owen Wilson in seiner aktuellen Komödie «Midnight in Paris» auf eben so eine Zeitreise und eröffnete damit am Mittwoch die 64. Internationalen Filmfestspiele.

Zur feierlichen Gala am Abend kamen zahlreiche Stars im Smoking oder eleganten Abendkleidern - das Kreischen hunderter Fans und das Blitzlichtgewitter der Fotografen wollte gar nicht aufhören. Hauptgast des Tages war aber der US-Regisseur Woody Allen.

«Es ist eine Falle zu glauben, dass das Leben in einer anderen Zeit und Welt besser wäre», sagte Allen vor der Premiere. Denn wenn man an frühere Zeiten denke, denke man nicht an die Nachteile, sondern nur an die schönen Dinge. Auch seinem Protagonisten Gil (Owen Wilson) ergeht es so in «Midnight in Paris»: Zusammen mit seiner Verlobten Inez (Rachel McAdams) macht er Urlaub in Paris. Als er eines Nachts alleine durch die Stadt schlendert, entdeckt er nach Mitternacht eine Art Zeitfenster. Durch das kann er in die 20er Jahre reisen, trifft F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein (Kathy Bates), Salvador Dalí (Adrien Brody) und Ernest Hemingway.

Allen nutzt diese Ausgangsbasis für eine beschwingte romantische Komödie. Denn schon bald findet sich Owen Wilson zwischen zwei Frauen wieder: Rachel McAdams gibt die verführerische Verlobte, Marion Cotillard die geheimnisvolle Femme Fatale in der Parallelwelt. Auch der Regisseur scheint sich nach New York, Barcelona und London - wohin ihn seine bisherigen Werke führten - nun in Paris verliebt zu haben. Seine Aufnahmen der verträumten Gassen und Cafés erinnern teilweise sogar an einen Werbefilm für die französische Hauptstadt.

Die Geschichte verliert in der zweiten Hälfte etwas an Fahrt und Witz, und doch ist «Midnight in Paris» ein gelungener Auftakt für die 64. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals: intelligent, leicht, unterhaltsam und prominent besetzt. So reisten dann auch die Stars des Films mit Allen an den Pracht-Boulevard Croisette. Owen Wilson präsentierte sich mit gewohnt strubbelig-ungekämmten Haaren, Rachel McAdams strahlte in die Kameras und Oscar-Preisträger Adrien Brody, der im Film Dalí spielt, erzählte, er habe schon oft die Rolle des spanischen Malers angeboten bekommen, aber nur bei Allen zugesagt.

Lange hatten die Fotografen und Journalisten auch auf Carla Bruni gehofft. Die Ehefrau des französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy hatte von Allen eine kleine Rolle als Museumsführerin angeboten bekommen. Auf der Leinwand war sie dann ein paar Minuten lang zu sehen - und wirkte da etwas ungelenk und wenig überzeugend. Doch zur Festivaleröffnung kam sie schließlich «aus persönlichen Gründen» doch nicht, wie sie einem Radiosender sagte. Das wiederum nährte die Gerüchte um ihre angebliche Schwangerschaft.