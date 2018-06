Inhalt Seite 1 — RWE-Gewinn sinkt wegen Belastungen im Gasgeschäft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Essen (dpa) - Nicht der Biblis-Stillstand, sondern sein schwächelndes Gasgeschäft hat Deutschlands zweitgrößtem Versorger RWE im ersten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Nach dem Rekordjahr 2010 sackte das Betriebsergebnis bis Ende März um mehr als 5 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro ab.

Teilweise habe Gas unter dem Bezugspreis verkauft werden müssen, sagte Finanzvorstand Rolf Pohlig am Donnerstag in Essen. Der RWE-Umsatz stieg immerhin um 3,2 Prozent auf 15,75 Milliarden Euro.

Als Folge des im Zuge der Japan-Krise verkündeten AKW-Moratoriums wurde auch der Stromeinkauf für RWE teurer. Der Konzern musste nach dem Herunterfahren von Biblis am Markt zukaufen. «Wir importieren jetzt während des Moratoriums vermehrt Strom aus Tschechien und Frankreich. Aus Kernenergie und Braunkohle. Wegen des Moratoriums», hatte Konzernchef Jürgen Großmann in dieser Woche bei einem Auftritt in Hamburg gesagt.

Wann höhere Preise auf die Verbraucher durchschlagen, lässt RWE noch offen. Langfristig wird aber mit Aufschlägen gerechnet.

Das Minus des ersten Quartals trifft RWE nicht unerwartet. Großmann hatte Einbußen schon im Februar angekündigt: Danach soll das betriebliche Ergebnis von RWE im Gesamtjahr um 20, der bereinigte Konzerngewinn gar um 30 Prozent zurückgehen. Der Gas-Einkauf hatte sich für RWE unter anderem wegen des gestiegenen Ölpreises deutlich verteuert. Gas ist an den Ölpreis gekoppelt.

Der Stillstand von Biblis habe bis heute ein Minus von 150 bis 200 Millionen Euro verursacht, sagte Pohlig. Auf das erste Quartal entfällt davon ein zweistelliger Millionenbetrag. Konkurrent Eon hatte am Mittwoch ebenfalls ein Minus verkündet. Aber auch dort kam der Stillstand der Altmeiler noch nicht besonders zum Tragen.

Die RWE-Prognose - aufgestellt noch vor der Katastrophe von Fukushima und dem Atom-Moratorium der Bundesregierung - steht unter Vorbehalt: Die anstehenden politischen Entscheidungen über die Zukunft der Atomkraft in Deutschland würden zeigen, ob und wenn ja in welcher Höhe man 2011 mit zusätzlichen Ergebnisbelastungen rechnen müsse.