Inhalt Seite 1 — IWF: Deutschland weiter Zugpferd für Europa Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Angetrieben von der starken deutschen Konjunktur wird sich der Aufschwung in Europa fortsetzen.

In seiner am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichten Frühjahrsprognose sagt der Internationale Währungsfonds (IWF) für Europa insgesamt ein Wachstum von 2,4 Prozent in diesem und von 2,6 Prozent im kommenden Jahr voraus. Die hoch verschuldeten Krisenländer Griechenland und Portugal stecken vorerst aber weiter in der Rezession - wobei der IWF zumindest Athen zutraut, 2012 wieder zu wachsen.

Die Wirtschaft im Euroraum wird mit 1,6 Prozent in diesem und 1,8 Prozent im kommenden Jahr langsamer zulegen als in Europa insgesamt. Dabei bleibt Deutschland mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,5 Prozent in diesem und 2,1 Prozent im kommenden Jahr die Konjunkturlokomotive.

Als Wachstumsbremse könnten sich die anziehenden Preise entpuppen. «Nach Auffassung des EZB-Rats besteht weiterhin ein Aufwärtsdruck auf die Gesamtinflation, der zum Großteil auf die Preisentwicklung bei Energie und Rohstoffen zurückzuführen ist», schreibt die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichten Monatsbericht. Die Inflationsrate dürfte demnach auch in den kommenden Monaten deutlich über 2 Prozent liegen.

Die EZB strebt mittelfristig eine Rate von knapp unter zwei Prozent an. Im März war die Jahresteuerung aber auf 2,7 Prozent und im April auf 2,8 Prozent geklettert. Die Notenbanker reagierten. Sie erhöhten den Leitzins leicht auf 1,25 Prozent und deuteten weitere Zinsschritte an.

Kurzfristig sieht die Notenbank weiterhin Aufwärtsrisiken, die sich aus den Auswirkungen der Spannungen in Nordafrika und im Nahen Osten auf die Entwicklung der Ölpreise ergeben. Zudem könne das kräftige Wirtschaftswachstum in Schwellenländern, aber auch in einigen Euroländern wie Deutschland zu einem weiteren Anstieg der Rohstoffpreise führen.

Die IWF-Experten ermahnten die Notenbanken hingegen, die geldpolitischen Zügel nicht zu sehr zu straffen. Das könne die Konjunkturerholung gefährden. Der Währungsfonds hält die aktuellen Inflationsrisiken für überschaubar, der starke Anstieg bei Nahrungsmittel- und Energiepreisen sei nur vorrübergehend.