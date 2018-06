Inhalt Seite 1 — Verbraucherschützer finden immer mehr Risikowaren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Brüssel (dpa) - Hautreizende T-Shirts, Risiko-Spielzeug, Elektroartikel mit defekten Netzteilen: Verbraucherschützer ziehen in Europa immer häufiger gefährliche Konsumgüter aus dem Verkehr. 2244 unsichere Produkte meldeten Kontrolleure 2010, 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Das sagte EU-Verbraucherschutzkommissar John Dalli am Donnerstag in Brüssel bei der Vorstellung des Rapex-Reports. Deutschland war 2010 das Land mit den meisten Risikoprodukten.

Rapex ist ein EU-Warnsystem für gefährliche Konsumgüter. Lebensmittel und Arzneimittel gehören nicht dazu. Der Name steht für «Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Consumer Products» (Schnelles Warnsystem für gefährliche Nicht-Lebensmittel Konsumprodukte).

Ein Grund für den Anstieg seien bessere Kontrollen. Am häufigsten schlugen die europäischen Prüfer bei Textilien Alarm, hier drohten oft Hautreizungen. Außerdem landeten auf der Liste Spielzeuge, an denen sich Kinder verschlucken könnten, sowie Elektroartikel von extrem schlechter Qualität - beispielsweise beheizbare Fußmatten oder elektrische Weihnachtskerzen.

Seitdem das EU-Warnsystem vor sieben Jahren startete, hat sich die Zahl der Gefahrenfälle mehr als vervierfacht. Deutschland war im vergangenen Jahr mit 204 Fällen das Land mit den meisten gemeldeten Risikoprodukten, gefolgt von Ungarn (189) und Bulgarien (186).

Als ein Beispiel für ein gefährliches Produkt präsentierten die EU-Verbraucherschützer ein Dreirad. Am Lenker hatte es riesige Bommel und auf dem Sitzbezug lachte eine Comicfigur - ein echter Hingucker. Trotzdem sollten die Kleinen einen großen Bogen um das farbenfrohe Gefährt machen. Denn das Anfänger-Rad «made in Taiwan» ist gefährlich: Seine Kette hat keinen Schutzkasten. Kinder können sich an den Beinen verletzen. Das Rad wurde europaweit aus dem Handel genommen.

Oft machen nur kleine Fehler ein Produkt zur tödlichen Gefahr: Eine bunte Stoffgiraffe einer holländischen Firma spielt auf Wunsch ein Einschlaflied. Doch ihr Knopf fällt leicht ab und kann dann von Kindern verschluckt werden. «Es sind häufig Planungsfehler und nicht Verarbeitungsfehler, die das Produkt unsicher machen», sagte Dalli.