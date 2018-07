Traumstart für Grün-Rot in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Besser hätte es für Winfried Kretschmann nicht laufen können: Der Landtag in Stuttgart wählte den Grünen-Politiker im ersten Anlauf und mit Oppositionsstimmen zum Ministerpräsidenten. Erstmals regiert damit ein Grüner ein Bundesland. Mit den Stimmen von Grün-Rot bestätigte der Landtag anschließend auch Kretschmanns Kabinettsmitglieder. Damit ist der historische Machtwechsel in Stuttgart nach fast sechs Jahrzehnten CDU-Dominanz perfekt. Seine Aufgabe sei es nicht zu polarisieren sondern zusammenzuführen, sagte Kretschmann dem SWR.

Präsident Wulff ernennt FDP-Minister

Berlin (dpa) - Die neuen FDP-Bundesminister sind im Amt. Bundespräsident Christian Wulff ernannte in Anwesenheit von Kanzlerin Angela Merkel den designierten FDP-Chef Philipp Rösler zum neuen Wirtschaftsminister. Daniel Bahr übernahm das Gesundheitsministerium von Rösler. Der Wechsel Röslers war möglich geworden, weil der bisherige Wirtschaftsminister Rainer Brüderle den Posten des FDP-Fraktionsvorsitzenden übernahm.

Beihilfe zum Massenmord - KZ-Wachmann trotz Verurteilung frei

München (dpa) - In einem der letzten großen NS-Verbrecherprozesse ist der frühere KZ-Wachmann John Demjanjuk wegen Beteiligung am Holocaust zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Münchner Landgericht sprach den 91-Jährigen der Beihilfe zum Mord an mindestens 28 060 Juden im Vernichtungslager Sobibor schuldig. Trotz seiner Verurteilung verließ der gebürtige Ukrainer das Gericht als vorläufig freier Mann: Wegen der zwei Jahre Untersuchungshaft und aus Gründen der Verhältnismäßigkeit hob das Landgericht München II den Haftbefehl auf.

Gut 135 Milliarden Euro Steuerplus