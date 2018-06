Bremen (dpa) - Appetit auf Reis? Aber bitte nicht so ein pappiges und fades Zeug wie in vielen Kantinen und Restaurants? Das ist in Deutschland gar nicht so einfach. «Richtig guter Reis ist in den Supermärkten meist schwer zu finden», sagt Sohrab Mohammad.

Die wenig appetitliche Konsistenz von Reisgerichten in der Bremer Uni-Mensa brachte ihn und einen Kommilitonen auf die Idee, ein Geschäft für edle Reissorten zu gründen. Im Online-Shop von «Reishunger» gibt es zum Beispiel Risotto-Reis vom Bio-Bauern aus Italien, Basmati-Reis aus dem indischen Himalaya und Jasmin-Reis aus Thailand, alles verpackt in hübsche Tüten. Der Sushi-Reis aus Japan ist zur Rarität geworden, weil der Tsunami das Anbaugebiet zerstörte.

Reishunger