Münster (dpa) - Sieben ehemalige Bundeswehrausbilder müssen sich seit heute erneut wegen der Misshandlung von Rekruten vor Gericht verantworten. In einem ersten Verfahren waren sie mit Freisprüchen oder Geldstrafen davongekommen. Der Bundesgerichtshof hat diese Urteile aber aufgehoben. Bei Übungen im Sommer 2004 in der Freiherr-vom-Stein-Kaserne in Coesfeld waren mehr als 160 Soldaten Misshandlungen und Demütigungen ausgesetzt gewesen. Einige sollen mit Fußtritten, Schlägen oder Stromstößen traktiert worden sein.

