München (dpa) - 26 Jahre nach dem Mord an einem achtjährigen Mädchen will die Polizei dem Täter mit einer DNA-Reihenuntersuchung auf die Spur kommen. 3000 Menschen sollen freiwillig eine Speichelprobe abgeben. Die kleine Michaela war 1985 von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. Sie verschwand, als sie zum ersten Mal alleine U-Bahn fahren und ihre Mutter an ihrem Arbeitsplatz in der Münchner Innenstadt treffen wollte. Vier Wochen später wurde die Leiche des Mädchens in einem Gebüsch an einer Eisenbahnbrücke gefunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.