FDP-Parteitag beginnt - Wahl von Rösler

Rostock (dpa) - Die FDP will den neuen Wirtschaftsminister Philipp Rösler heute auch zum neuen Parteivorsitzenden wählen. Dazu kommen die Liberalen zu einem dreitägigen Bundesparteitag in Rostock zusammen. Der 38-jährige Rösler löst Guido Westerwelle ab, der nach fast zehn Jahren nicht mehr für die FDP-Spitze kandidiert. Die Delegierten stimmen auch über Röslers neue Führungsmannschaft ab, mit der er die Liberalen aus der Krise holen will. In Rostock droht aber eine Debatte um die Frage, ob Westerwelle Außenminister bleiben soll.

FTD: BKK für Heilberufe vor Insolvenz

Berlin (dpa) - Nach der City BKK steht laut «Financial Times Deutschland mit der BKK für Heilberufe die zweite Krankenkasse vor der Insolvenz. Derzeit suche der Vorstand der Kasse unter den anderen Betriebskrankenkassen händeringend nach einem Fusionspartner. Falls sich bis Ende Mai niemand finde, der die BKK Heilberufe mitsamt ihren knapp 130 000 Versicherten übernehmen will, drohe der Kasse die Zahlungsunfähigkeit. Die mehr als eine Million Mitglieder der finanziell angeschlagenen Krankenkasse Vereinigte IKK müssen sich laut «Welt online» auf einen Zusatzbeitrag gefasst machen.

Rot-Grün kann in Bremen mit klarer Mehrheit rechnen

Berlin (dpa) - Eineinhalb Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Bremen kann Rot-Grün mit einer klaren Mehrheit rechnen. In einer Umfrage für die ARD-«Tagesthemen» erreicht die SPD 36 Prozent der Stimmen. Die Grünen kommen auf 24 Prozent. SPD und Grüne kämen damit auf eine deutliche Mehrheit von 60 Prozent und könnten ihre Koalition fortsetzen. Die CDU erreicht nur noch 20 Prozent nach 25,6 Prozent vor vier Jahren. Die FDP würde mit 3 Prozent den Wiedereinzug in die Bremische Bürgerschaft verpassen. Die Linke kommt auf 7 Prozent.

CDU-Europaabgeordneter Brok fürchtet das Zerbröseln der EU