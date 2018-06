Inhalt Seite 1 — Report: KZ-Wärter Demjanjuk schuldig Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Schuldig und doch auf freiem Fuß: Der frühere KZ-Wachmann John Demjanjuk ist zwar wegen tausendfacher Beihilfe zum Mord an Juden zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, muss aber nicht ins Gefängnis.

Das Urteil nimmt er ohne sichtbare Regung auf, die schwarze Sonnenbrille verdeckt seine Augen. Für den Schuldspruch wird der Greis, der eineinhalb Jahre lang in einem Bett liegend den Prozess verfolgte, im Rollstuhl vor die Richterbank gebracht.

Einige der zum Urteil angereisten Angehörigen der Opfer haben Tränen in den Augen, als Richter Ralph Alt die Gräueltaten in den Vernichtungslagern der Nazis schildert. In einem der letzten NS-Verbrecherprozesse verurteilte das Münchner Landgericht den gebürtigen Ukrainer am Donnerstag wegen Beihilfe zum Mord an mindestens 28 060 Juden 1943 im Vernichtungslager Sobibor.

Das Gericht hob allerdings den Haftbefehl auf. Es gebe keine Fluchtgefahr, da Demjanjuk staatenlos sei und nicht ausreisen könne. Eine Nacht wird er noch im Gefängnis bleiben, wohin er danach gehen soll, ist unklar. Allein versorgen könnte sich der 91-Jährige nicht mehr. So wird er wohl in einem Altenheim untergebracht werden müssen. Zurück nach Hause in den US-Bundesstaat Ohio zu seiner Familie, von der niemand zum Urteil kam, kann Demjanjuk auch nicht. Ihm wurde die US-Staatsbürgerschaft aberkannt.

«Wir haben gewonnen, und wir haben verloren», sagt der 90-jährige Jules Schelvis, dessen Frau kurz nach der Hochzeit in Sobibor ermordet wurde. «Das, was wir verloren haben, ist aber viel größer. Das kann nie wieder gutgemacht werden.» Schelvis, nur wenige Monate jünger als Demjanjuk, hatte sich angesichts des hohen Alters des Angeklagten in seinem Schlusswort als Nebenkläger für einen Schuldspruch ohne Strafe ausgesprochen. Mit anderen Opferangehörigen und Holocaust-Überlebenden, von denen einige die ganze Familie verloren haben, ist er extra zum Urteil aus den Niederlanden angereist.

«Es bleibt eine offene Wunde», sagt Paul Hellmann mit Tränen in den Augen. «Ich habe nicht gedacht, dass es für mich noch einmal so schockierend ist.» Dennoch sei es gut, dass in dem Prozess die Geschehnisse in Sobibor öffentlich geworden seien. Das Strafmaß sei nicht wichtig gewesen, betonten viele Nebenkläger. Der Schuldspruch aber sei eine späte Genugtuung, sagt Robert Fransman: «Er ist mit schuld am Mord an meinen Eltern.»

Die Trawniki wie Demjanjuk hätten in den Vernichtungslagern bei allen Arbeiten mitgeholfen, fasst Richter Alt die Beweisaufnahme zusammen. Beim Entladen der in den Zügen zusammengepfercht ankommenen Menschen, bei ihrem Entkleiden und dem Einsammeln ihrer Wertgegenstände. Die Trawniki - meist osteuropäische «Hilfswillige», die im SS-Lager Trawniki ausgebildet worden waren - hätten die Opfer auf der sogenannten Himmelfahrtstraße in «fabrikmäßig zu bezeichnender Weise» zu den Gaskammern getrieben und anschließend die verschlungenen Körper herausgeholt und verbrannt. «Die Trawniki-Leute waren in allen Phasen der Ermordung der Juden beteiligt», resümiert Alt.