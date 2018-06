Düsseldorf (dpa) - Das Finale des Eurovision Song Contests ist komplett. Am Donnerstagabend qualifizierten sich die letzten zehn Teilnehmer für das 25er Feld.

Insgesamt haben in diesem Jahr 43 Nationen teilgenommen; die sogenannten Big-Five-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien waren direkt für das Finale qualifiziert, die anderen 38 Nationen mussten in zwei Halbfinals ran. Anbei die Finalteilnehmer in der Startreihenfolge:

(Quelle: eurovision.tv)