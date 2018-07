Inhalt Seite 1 — Rätsel um Gaddafi: Verletzt aus Tripolis geflohen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tripolis/Rom (dpa) - Neue Spekulationen um das Schicksal des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi: Nach unbestätigten Berichten wurde er vermutlich verletzt. Außerdem soll er Tripolis verlassen haben. Gaddafis selbst dementiert - per Audiobotschaft.

Angaben des katholischen Bischofs von Tripolis, Giovanni Innocenzo Martinelli, dass Gaddafi möglicherweise verletzt und vermutlich nicht mehr in Tripolis ist, bezeichnete Italiens Außenminister Franco Frattini am Freitag als glaubwürdig. Das Gaddafi-Regime wies die Berichte umgehend zurück. In einer vom Staatsfernsehen ausgestrahlten Audiobotschaft bestritt der Despot, verletzt worden zu sein. Er befinde sich an einem Ort, an dem ihn die Nato-Bomben nicht erreichen könnten, sagte er.

Er könne auf die Unterstützung von Millionen Libyern bauen, so Gaddafi weiter. Zugleich verurteilte er die jüngsten Luftangriffe der Nato als «feige». Es handelte sich um eine reine Tonaufnahme, ein Bild Gaddafis war nicht zu sehen.

Über das Schicksal des libyschen Machthabers wird spekuliert, seit bei einem Nato-Angriff auf Tripolis vor knapp zwei Wochen sein jüngster Sohn und drei seiner Enkelkinder getötet wurden. Angesichts der schweren Zerstörungen an dem Gebäude, in dem sich auch Gaddafi aufgehalten haben soll, sei kaum vorstellbar, dass jemand unverletzt geblieben sei, hieß es schon damals.

Erstmals seit dem tödlichen Luftangriff hatte das libysche Staatsfernsehen in der Nacht zum Donnerstag wieder Bilder Gaddafis gezeigt. Darauf war der Machthaber bei einem Treffen mit Stammesführern zu sehen. Das Treffen soll am Mittwoch in einem Hotel in Tripolis stattgefunden haben. Internationale Journalisten, die in dem Hotel untergebracht sind, bestätigten, dass im entsprechenden Zeitraum Bereiche des Hotels abgesperrt waren. Gaddafi sei aber nicht gesehen worden, hieß es.

Wo sich Gaddafi aufhalte, sei nicht bekannt, sagte Frattini laut italienischer Nachrichtenagentur Ansa. Im libyschen Staatsfernsehen hieß es, die Gerüchte um das Schicksal Gaddafis seien aus der Luft gegriffen.

Nato-Kampfjets hatten auch in den vergangenen Tagen Angriffe auf Ziele in Tripolis geflogen, auch auf Gebäude, in denen sich der Gaddafi-Clan aufhalten soll. Mit dem von einem UN-Mandat gedeckten Militäreinsatz soll die libysche Bevölkerung vor Angriffen des Regimes geschützt werden.