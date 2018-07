Finnland und Schweden im Finale der Eishockey-WM

Bratislava (dpa) - Finnland ist Schweden ins Finale der Eishockey- Weltmeisterschaft gefolgt. Die Suomis gewannen am Freitagabend ihr Halbfinale gegen Rekordchampion Russland mit 3:0. In Bratislava sorgten Youngster Mikael Granlund mit einem Traumtor (26.) sowie Jani Lajunen (48.) und Jarkko Immonen (50.) für die erste Finalteilnahme seit vier Jahren. Am Sonntag (20.15 Uhr/Sport1) spielt Finnland um sein zweites WM-Gold nach 1995. Zuvor bestreiten die Russen, die nach einer enttäuschenden Leistung ihr viertes Endspiel in Folge verpassten, um Bronze gegen Tschechien. Der Titelverteidiger hatte im ersten Halbfinale mit 2:5 gegen Schweden verloren.

Boll nach 4:2 über Ovtcharov im WM-Viertelfinale

Rotterdam (dpa) - Timo Boll ist nur noch einen Sieg von der ersten Einzel-Medaille bei Tischtennis-Weltmeisterschaften entfernt. Der 30 Jahre alte Europameister bezwang am Freitag in Rotterdam seinen Freund, Trainingspartner und Nationalteam-Kollegen Dimitrij Ovtcharov in einem umkämpften Match mit 4:2 Sätzen. Damit qualifizierte sich der Weltranglisten-Zweite zum zweiten Mal in seiner Karriere für ein WM-Viertelfinale. In der Runde der letzten Acht ist an diesem Samstag der Chinese Chen Qi die letzte Hürde vor dem Sprung aufs WM-Podest.

Belgier de Clercq gewinnt erste Giro-Bergankunft

Montevergine (dpa) - Bart de Clercq hat die erste Bergankunft des diesjährigen Giro d'Italia gewonnen. Auf der 7. Etappe von Maddaloni nach Montevergine setzte sich der belgische Radprofi am Freitag nach 110 Kilometern im Ziel der kürzesten Giro-Etappe mit einem Zentimeter-Vorsprung vor dem Italiener Michele Scarponi durch. Die Favoriten auf den Gesamtsieg setzten noch keine entscheidenden Attacken. Pieter Weening (Niederlande) verteidigte das Rosa Trikot des Spitzenreiters bei der 94. Auflage der Italien-Rundfahrt.