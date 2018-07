Washington (dpa) - Der Nahost-Gesandte der amerikanischen Regierung, George Mitchell, will zurücktreten. Mitarbeiter der Regierung in Washington kündigten eine entsprechende Erklärung an. Mitchell habe sich nach zwei ergebnislosen Jahren im Nahost-Friedensprozess entschlossen aufzuhören, hieß es. Der 77-jährige ehemalige Senator hatte in dieser Zeit vergeblich versucht, die Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern wieder in Schwung zu bringen.

