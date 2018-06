Berlin (dpa) - Die Berliner SPD hat Klaus Wowereit einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl am 18. September gekürt. Die mehr als 200 Delegierten nominierten den Regierenden Bürgermeister in der Hauptstadt geschlossen zur Nummer 1. Wowereit versprach, gemeinsam «für ein hervorragendes Ergebnis für die SPD zu arbeiten». Gegen Wowereit treten die Grünen-Spitzenkandidatin Renate Künast und für die CDU deren Landes-und Fraktionschef Frank Henkel an.

