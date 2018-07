Bethesda (dpa) - Eine frühzeitige Behandlung von HIV-Infizierten kann das Risiko einer Übertragung um bis zu 96 Prozent, also fast komplett, reduzieren. Das ist das Ergebnis einer Studie des US-Instituts für Allergie- und Infektionskrankheiten in Bethesda im Bundesstaat Maryland. Demnach beweist die Studie, dass eine frühzeitige Behandlung nicht nur der Gesundheit der Infizierten selbst zugutekomme, sondern auch die Übertragung des HI-Virus (Humanes Immunschwäche-Virus) beim Sex wesentlich gehemmt werde. Je früher die Behandlung also beginne, desto besser die Resultate.

