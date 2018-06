Paris (dpa) - Sind die niedlichen blauen Schlümpfe im Grunde ihres Herzens böse Nazis? Das behauptet der französische Autor Antoine Buéno in einem Buch, das Anfang Juni in Frankreich erscheint. Die Gesellschaft der Schlümpfe sei der Archetyp einer totalitären Gesellschaft, die Züge des Stalinismus und Nazismus trage, heißt es in dem Buch «Le Petit Livre Bleu». Die Folge über schwarze Schlümpfe sei eindeutig rassistisch geprägt.

