London (dpa) - Jahrelang sorgte Topmodel Gisele Bündchen (30) bei den Modenschauen der Dessousmarke Victoria's Secret für Aufsehen.

Inzwischen hat die geschäftstüchtige Brasilianerin eine eigene Dessous-Linie, die sie am Donnerstag (Ortszeit) zusammen mit einigen Kolleginnen bei einer Show in Sao Paulo erstmals auf dem Catwalk präsentierte. Dabei machte die Mutter eines eineinhalbjährigen Jungen wie immer eine gute Figur, wie die britische Tageszeitung «Daily Mail» in ihrer Onlineausgabe urteilte.

Ein knapp geschnittenes rosa Outfit führte Bündchen auf gefährlichen Highheels vor, eine verführerische Kreation in Schwarz peppte sie mit einem Federschmuck auf, der an die Inszenierungen von Victoria's Secret erinnerte. Bündchens Dessous-Linie «Gisele Bündchen Brazilian Intimates» entstand für das brasilianische Lingerie-Label Hope und soll vom 25. Mai an in ausgewählten Geschäften erhältlich sein.