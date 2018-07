Inhalt Seite 1 — Frankfurt 2. Absteiger - Gladbach in Relegation Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Eintracht Frankfurt steigt zum vierten Mal nach 1996, 2001 und 2004 aus der Fußball-Bundesliga ab. Die Hessen verloren am 34. Spieltag mit 1:3 beim neuen deutschen Meister Borussia Dortmund und begleiten den FC St. Pauli als Tabellen-17. in die 2. Liga.

Auf Relegationsplatz 16 blieb Borussia Mönchengladbach. Nach dem 1:1 beim Hamburger SV kämpfen die Gladbacher am 19. und 25. Mai gegen den Zweitliga-Dritten um einen Platz im Oberhaus. Der VfL Wolfsburg brachte sich durch das 3:1 bei 1899 Hoffenheim endgültig in Sicherheit.

Bayer Leverkusen zieht nach dem 1:0-Sieg beim SC Freiburg als Bundesliga-Zweiter direkt in die Champions League ein. Der FC Bayern gewann in der letzten Runde gegen den VfB Stuttgart zwar mit 2:1, muss aber als Dritter Qualifikationsspiele zur Königsklasse bestreiten. Mit seinem 28. Saisontor sicherte sich Mario Gomez den Titel des Torschützenkönigs 2010/2011.

Eintracht Frankfurt stand in Dortmund nach dem Führungstor durch Sebastian Rode (46. Minute) am Rande einer Sensation, doch am Ende konnte Christoph Daums Team den Abstieg nicht verhindern. Lucas Barrios (68./90.) und Marco Russ (72./Eigentor) machten vor der großen Meistersause den 23. Saisonsieg des BVB perfekt. Der Tabellenführer brachte allerdings gegen die Eintracht das Kunststück fertig, auch die Strafstöße Nummer vier und fünf in dieser Saison zu vergeben. Nach drei Fehlschüssen von Nuri Sahin scheiterten diesmal Lucas Barrios und Dede an Eintracht-Keeper Ralf Fährmann.

Vor Wochen noch abgeschrieben, beendeten die Gladbacher die Saison nach dem 1:1 beim Hamburger SV auf Rang 16. Mit einem Freistoßtor brachte Juan Arango die Borussen in der 40. Minute in Führung - der vierte Sieg ohne Gegentor schien greifbar nahe. Doch dann machte der Hamburger Änis Ben-Hatira (71.) mit dem Ausgleich diese Hoffnung zunichte.

Felix Magath und der VfL Wolfsburg zogen nach einem 0:1-Rückstand in Hoffenheim den Kopf noch aus der Schlinge. Mario Mandzukic mit einem Doppelschlag (60./74.) und Grafite (78.) machten den 3:1-Erfolg für die Niedersachsen perfekt, die nach dem Rückstand durch Roberto Firmino (49.) mächtig ins Schwitzen kamen. Der VfL trat beim Saisonfinale ohne den Brasilianer Diego an, der die Teamsitzung vor dem Spiel wortlos verlassen hatte.

Der FC Bayern schaffte es nicht, den Rivalen aus Leverkusen im Fernduell durch ein frühes Führungstor unter Druck zu setzen. Die Münchner mussten vielmehr gegen Stuttgart selbst einem Rückstand durch Shinji Okazaki (25.) hinterherlaufen. Gomez mit seinem 28. Saisontor (37.) und Bastian Schweinsteiger (71.) schafften immerhin noch die Wende. Doch Leverkusen behauptete Rang zwei mit dem knappen Sieg in Freiburg, der aus einem Eigentor von SC-Spieler Cedric Makiadi (45.) resultierte.