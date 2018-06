Hannover (dpa) - Zehntausende Fans vom Eurovision Song Contest fiebern mit Lena auf den Straßen ihrer Heimatstadt Hannover. Die meisten Lena-Anhänger schauen sich den Wettbewerb beim Public Viewing auf großen Leinwänden vor dem Rathaus an, sagte Stadtsprecher Andreas Möser.

Einige Fans haben sich auf der Grand-Prix-Party mit Deutschland-Flaggen und Hawaii-Ketten in schwarz-rot-gold ausgestattet. «Wir drücken Lena auch in diesem Jahr wieder fest die Daumen», sagte Oberbürgermeister Stephan Weil (SPD). Auf dem Rathausplatz in Hannover war Lena im vergangenen Jahr am Tag nach ihrem ESC-Sieg in Oslo stürmisch gefeiert worden.

ESC-Party Hannover