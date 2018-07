Frankfurt/Main (dpa) - Die Lokführergewerkschaft GDL setzt die Streiks gegen Konkurrenten der Deutschen Bahn AG fort. Die Lokführer der AKN Eisenbahn in Norddeutschland und der Berchtesgadener Land Bahn in Bayern haben die Arbeit niedergelegt. Bei der AKN hat der Streik um 8.00 Uhr begonnen, im Berchtesgadener Land starteten die Lokführer ihren Ausstand eine Stunde früher. Das Ende der Streiks will die GDL erst später bekanntgeben. Die Gewerkschaft fordert eine einheitliche Bezahlung aller 26 000 Lokführer in Deutschland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.