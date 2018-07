Cannes (dpa) - Starauflauf in Cannes: Die Hollywoodstars Johnny Depp und Penélope Cruz werden heute beim Filmfestival erwartet. Sie sollen am Abend für die glamouröse Premiere des Films «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» über den roten Teppich laufen. Das Werk ist beim Festival außer Konkurrenz zu sehen. Depp spielt in der Fortsetzung der Piratenfilm-Reihe erneut den Piraten Jack Sparrow. Cruz ist dagegen zum ersten Mal mit dabei. Im Wettbewerb des Festivals wird heute außerdem der einzige deutschsprachige Beitrag gezeigt - das Drama «Michael» des Österreichers Markus Schleinzer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.