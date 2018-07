Inhalt Seite 1 — Steuerentlastungen und Sonderrechte für Elektro-Autos Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Vor 125 Jahren wurde das Auto in Deutschland erfunden. Jetzt sollen die heimischen Hersteller nach dem Willen der Koalition bei E-Autos vorn mitmischen. Die Forschung erhält dafür eine weitere Milliarde. E-Autofahrern winken zudem Steueranreize und Extra-Verkehrsregeln.

Das geht aus dem am Sonntag in Berlin bekanntgewordenen «Regierungsprogramm Elektromobilität» hervor. Unter anderem ist eine Verdopplung der Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos auf zehn Jahre geplant. Vorgesehen sind ferner besondere Parkflächen sowie Änderungen bei der Dienstwagenbesteuerung. Die Forschung soll bis 2013 mit einer Milliarde Euro gefördert werden.

Das Maßnahmenpaket soll in Kürze - «zeitnah» nach der für diesen Montag geplanten Vorlage von Expertenvorschlägen - beschlossen werden. Die Autoindustrie fordert seit Monaten eine Anschubfinanzierung der noch als teuer geltenden E-Autos.

Der Bund will bis zum Jahr 2020 eine Million E-Autos und bis 2030 mindestens sechs Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straßen bringen. Der Strom für E-Autos soll aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden.

Im Bericht des Expertengremiums Nationale Plattform Elektromobilität, den Kanzlerin Angela Merkel am Montag entgegennimmt, werden noch erhebliche Zweifel an den Zielen der Bundesregierung geäußert. Ohne staatliche Hilfe könnte die Marke von einer Million Elektroautos bis 2020 klar verfehlt werden. Merkel zeigte sich am Samstag in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft aber optimistisch, dass Deutschland «schon verlorenes Terrain sehr schnell wieder aufholen» könne.

«Die Bundesregierung beabsichtigt, durch Setzen von Rahmenbedingungen dazu beizutragen, dass sich Deutschland zu einem globalen Spitzenstandort der Elektromobilität entwickelt», heißt es in dem Regierungsprogramm, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt und über das die «Bild»-Zeitung in ihrer Montagausgabe berichtet.

Derzeit sind ausschließlich reine Elektro-Pkw für fünf Jahre von der Kraftfahrzeugsteuer befreit. In Zukunft sollen nach den Plänen der Regierung alle bis zum 31. Dezember 2015 erstmals zugelassenen Pkw, Nutzfahrzeuge und Leichtfahrzeuge, die rein elektrisch angetrieben werden oder einen CO2-Ausstoß von unter 50 Gramm pro Kilometer nachweisen, für zehn Jahren von der Steuer befreit werden.