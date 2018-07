Dortmund (dpa) - Meisterfeier Teil zwei in Dortmund: Am späten Vormittag startete der Meistertruck unter dem Jubel tausender Fans zu einem kilometerlangen Korso durch die Stadt - auf dem Wagen eine von den nächtlichen Feiern gezeichnete Mannschaft in Anzügen und hinter Sonnenbrillen versteckt. Hunderttausende feierwütige BVB-Anhänger erwartet die Polizei in der Stadt. Ein Höhepunkt des Korsos ist die Umrundung des Borsigplatzes, der Geburtsstätte des Vereins. Parallel startet an der gesperrten B 1 vor den Westfalenhallen ein Bühnenprogramm mit Atze Schröder, Nena und Guildo Horn und Co.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.