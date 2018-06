Novi Sad (dpa) - Die deutschen Nachwuchsfußballer haben den Titelgewinn bei der U 17-Europameisterschaft in Serbien verpasst. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes unterlag im Finale den Niederlanden deutlich mit 2:5. Zwar ging Deutschland in Novi Sad zweimal durch die Leverkusener Samed Yesil und Okan Aydin in Führung. Doch «Oranje» revanchierte sich durch Treffer von Tonny Trinidade de Vilhena, Memphis Depay, Terence Kongolo und Kyle Ebecilio am Ende klar für die vor zwei Jahren erlittene Endspiel-Niederlage in Magdeburg gegen Deutschland.

