Washington (dpa) - Nach der Festnahme von IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn wegen Sex-Vorwürfen hat der Internationale Währungsfonds eine Sondersitzung seines Aufsichtsrates anberaumt. Den Vorsitz führt IWF-Vize John Lipsky. Das Gremium solle dabei über die «Entwicklungen hinsichtlich des Managing Directors» unterrichtet werden. Das teilte ein IWF-Sprecher mit. Wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung wurde der IWF-Chef in New York festgenommen und angeklagt. In einem Luxushotel soll er versucht haben, ein Zimmermädchen zu Oralsex zu zwingen.

