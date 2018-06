New York (dpa) - IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn bleibt nach einem angeblichen Vergewaltigungsversuch vorerst in Haft. Das entschied eine New Yorker Richterin nach einer Anhörung des 62-Jährigen. Begründung: Fluchtgefahr. Unterdessen kursieren Gerüchte über ein Alibi.

Erklärung des IWF

Hotel Sofitel

Bericht in der New York Daily News