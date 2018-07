Berlin (dpa) - Die Frau hat richtig Power in der Stimme. Imelda May hat in ihrer Heimat Irland und auch in Großbritannien bereits die Charts gestürmt, mit ihrer kraftvollen Mischung aus Rockabilly und Jazz.

Imelda May verkörpert stimmlich und stilistisch den stark femininen Gegentypus zu all den zarten, blutjungen Soul-Küken, die gerade en vogue sind. Auch optisch fällt sie aus dem Rahmen, gefällt sie sich in verruchten Femme Fatale-Posen und 50er Jahre-Anleihen, ohne dabei nur nostalgisch zu wirken.

Mit dem neuen Album «Mayhem» startete die Dubliner Powerfrau bereits im Februar voll durch. Bis auf einen ganz besonderen Song stammen alle Stücke aus ihrer Feder, und mit «Pulling The Rug», «Psycho» und dem Titelstück «Mayhem» setzt sie gleich drei ganz dicke Ausrufezeichen. Eine Frau wie Imelda May muss man natürlich auch live erleben, jetzt ist es endlich soweit, Imelda May kommt für fünf Konzerte nach Deutschland.

Tourdaten:

www.imeldamay.de