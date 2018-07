Eurostaaten wollen Milliardenpaket für Portugal billigen

Brüssel (dpa) - Das 78 Milliarden Euro schwere Rettungspaket für Portugal ist so gut wie unter Dach und Fach - ungeachtet der Affäre um den Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF), Dominique Strauss-Kahn. Der IWF spielt im Kampf gegen die Schuldenkrise eine wichtige Rolle und trägt ein Drittel der internationalen Milliardenhilfen. Statt Strauss-Kahn wird seine Vertreterin an der IWF-Spitze, die Ägypterin Nemat Shafik, in Brüssel mit am Tisch sitzen. Das berichteten EU-Diplomaten unmittelbar vor Beginn des Treffens am Montag in Brüssel. Die EU warnte angesichts der Affäre um Strauss-Kahn vor Panikstimmung. «Die Kontinuität beim Internationalen Währungsfonds ist gesichert, daran gibt es keinen Zweifel», sagte der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn in Brüssel.

Nasdaq zieht Angebot für NYSE zurück

New York/Frankfurt (dpa) - Der Weg für die Fusion von Deutscher Börse und New York Stock Exchange (NYSE) scheint frei: Die US-Technologiebörse Nasdaq und die mit ihr verbündete Rohstoffbörse ICE haben ihr Angebot für die NYSE Euronext fallengelassen. «Wir haben uns entschlossen, unser Angebot zurückzuziehen, weil klargeworden ist, dass wir keine Genehmigung der Finanzaufsicht bekommen werden», sagte Nasdaq-Chef Bob Greifeld am Montag. Die Nasdaq hatte mit ihrem feindlichen Übernahmeangebot die Fusionsbestrebungen von Deutscher Börse und NYSE torpediert. Die NYSE hatte sich wiederholt gegen ein Zusammengehen mit der Nasdaq ausgesprochen und zu ihrem Wunschpartner Deutsche Börse gehalten. Gemeinsam zimmern die beiden Unternehmen die weltgrößte Börse mit Standorten in New York, Frankfurt und anderen europäischen Städten.

Hochtief rutscht in die roten Zahlen - Probleme in Australien

Essen (dpa) - Pech für ACS: Kurz vor der erwarteten Mehrheitsübernahme durch die Spanier ist der Essener Baukonzern Hochtief massiv in die roten Zahlen gerutscht. Hintergrund sind hohe Verluste bei der einstigen Vorzeigetochter Leighton in Australien. Dadurch sei das Vorsteuerergebnis des größten deutschen Baukonzerns in den ersten drei Monaten drastisch um 565,3 Millionen Euro auf ein Minus von 444,8 Millionen Euro eingebrochen, berichtete Hochtief am Montag in Essen. Unterm Strich fiel ein Verlust von 169,5 Millionen Euro an - nach einem Gewinn von 34,1 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr soll der Konzerngewinn aber über dem Wert des Vorjahres von 288 Millionen Euro liegen.

Merkel: Deutschland soll Leitmarkt für E-Autos werden