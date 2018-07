Duisburg (dpa) - Das Verletzungspech beim MSV Duisburg hält auch kurz vor dem Pokalfinale gegen den FC Schalke 04 an. Wie eine Kernspinuntersuchung ergab, hat sich Benjamin Kern im letzten Punktspiel der Saison beim VfL Bochum (1:3) einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen.

Der Mittelfeldspieler erweitert damit die ohnehin lange Liste der Profis, die dem Fußball-Zweitligisten am Samstag (20.00 Uhr/ARD) im Berliner Olympiastadion gegen Schalke fehlen. Neben Kern muss MSV-Coach Milan Sasic auf Srdjan Baljak, Julian Koch (beide Kreuzbandriss), Jürgen Säumel (Muskelfaserriss) und Bruno Soares (gesperrt) verzichten.

Am Montag standen regenerative Maßnahmen auf dem Plan, am Dienstag gab Sasic den Spielern trainingsfrei. «Wir müssen versuchen, unsere kleine Chance während des Endspiels größer zu machen. Natürlich ist Schalke als Bundesligist Favorit», meinte der MSV-Coach.

Am Mittwoch ist in Duisburg eine öffentliche Trainingseinheit angesetzt, am Freitag reist der MSV-Tross nach Berlin. Für Duisburg soll die Woche am Samstag trotz der Verletzten-Misere mit dem ersten bedeutenden Titel der Vereinsgeschichte enden.