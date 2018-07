München (dpa) - Helge Schneider (55), Komiker und sechsfacher Vater, setzt bei der Erziehung auf das Prinzip Freiwilligkeit. «Ich zeige meinen Kindern, wer ich bin, was ich kann, und was ich nicht kann», sagte der Entertainer dem Bildungsmagazin «Focus Schule».

«Wir machen zusammen Musik, wir spielen "La Bamba". Ich sage ihnen aber bestimmt nicht: "So, jetzt nimm du die Gitarre, und spiel, wie ich es tue".» Aus eigener Erfahrung wisse er, wie sich Zwang anfühlt beim Musikmachen: «Nicht gut.» Wenn aber eines Tages ein Sohn oder eine Tochter Gefallen am Musikmachen habe und er womöglich mit einem von ihnen in einer Band auf der Bühne stehen würde, wäre er «sehr stolz».

