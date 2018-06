Brüssel (dpa) - Die Vize-Generaldirektorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Nemat Shafik, wird Dominique Strauss-Kahn bei den Beratungen der Euro-Finanzminister zu Portugal und Griechenland vertreten. Das berichteten EU-Diplomaten unmittelbar vor Beginn des Treffens am Montag in Brüssel.

Die Ägypterin hat nach Angaben des IWF den Topposten erst vor gut einem Monat angetreten. Zunächst hatte Unklarheit darüber geherrscht, wer den IWF-Chef bei den Brüsseler Verhandlungen vertreten werde. Strauss-Kahn war am Wochenende in New York wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung festgenommen worden.

Die obersten Kassenhüter der Eurzone wollen unter anderem das 78-Milliarden-Euro-Rettungspaket für Portugal billigen. Der IWF soll - wie bei anderen Hilfsaktionen auch - ein Drittel des Finanzpakets stemmen. Auch über das hoch verschuldete Griechenland soll diskutiert werden.