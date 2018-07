Kranj/Belgrad (dpa) - Drei Jugendliche und drei Erwachsene aus Bayern sind bei einem Busunfall in Slowenien zum Teil schwer verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus in der Stadt Kranj gebracht. Allerdings bestehe bei keinem von ihnen Lebensgefahr, sagte Klinikumsarzt Mitja Mahor am Montag.

Insgesamt waren 75 Teenager aus Scheßlitz in Oberfranken zur Feier ihres Mittelschulabschlusses auf die Insel Krk in Kroatien unterwegs.

Bei den verletzten Erwachsenen handelt es sich um zwei Lehrer, die den Schülerausflug begleitet hatten, sowie den 54-jährigen Fahrer. Nach Auskunft des Busunternehmers Ernst Gutgesell ist die Ursache des Unfalls noch unklar.

Der Bus aus Scheßlitz war am frühen Morgen auf dem Weg nach Kroatien, als das Fahrzeug auf der Autobahn zwischen dem nördlich gelegenen Kranj und der 30 Kilometer entfernten Hauptstadt Ljubljana von der Spur abkam und an einem Abhang stehenblieb. Die drei Teenager und drei Erwachsenen erlitten nach Angaben der Ärzte Verletzungen im Brustbereich und am Kopf, außerdem zogen sie sich ernsthafte Schnittverletzungen zu. Der Busfahrer verletzte sich auch am Knie.

«Die Schüler waren unterwegs, um den Abschluss der Mittelschule zu feiern», sagte Busunternehmer Ernst Gutgesell der Nachrichtenagentur dpa. Er bestätigte, dass es sich um bei dem verunglückten Fahrzeug um eines aus seinen Reihen gehandelt habe. Die Firma aus Lichtenfels hatte die Schüler zwischen 15 bis 16 Jahren mit zwei Bussen transportiert.

Insgesamt waren 41 Menschen an Bord des verunglückten Busses, 29 davon mussten medizinisch behandelt werden. Bei 23 von ihnen konnte schon nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden, sagte der Arzt Mahor. Die meisten hätten leichte Schürfwunden und Schnittverletzungen erlitten.

Zwölf Businsassen - elf Kinder und eine Lehrerin - bleiben unverletzt. Sie wurden in ein Hotel in Kranj gebracht. Am Dienstag will die Reisegruppe nach Gutgesells Angaben die vorzeitige Heimreise antreten. Ursprünglich sollte der Ausflug bis Freitag dauern.