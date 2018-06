Paris (dpa) - Kein Dementi, aber auch keine Bestätigung: Frankreichs First Lady Carla Bruni-Sarkozy (43) lässt die Gerüchteküche über eine mögliche Schwangerschaft munter brodeln.

Am Montag sprach die Frau von Präsident Nicolas Sarkozy in einem TV-Interview ausführlich über ihr Engagement im Kampf gegen Analphabetismus. Am Ende des Gesprächs sagte der Journalist in vielsagendem Ton: «Ich weiß, dass Sie es hassen über ihr Privatleben zu reden, aber ich habe gerade einfach Lust, Ihnen zu gratulieren.» «Ich gratuliere ihnen auch», erwiderte die Sängerin schlagfertig. Die Frage nach dem Grund für die Glückwünsche stellte sie nicht.

Zuvor hatte Bruni-Sarkozy bereits gesagt, dass ihr neues Album nicht im September, sondern erst im nächsten Jahr erscheinen werde. Der Grund für die Verschiebung? «Ich hab's verschoben, weil ich nicht so schnell bin», kommentierte sie mit einem koketten Lächeln.

Die Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft der 43-Jährigen halten sich seit Wochen. Bruni-Sarkozy tat bislang nichts, um ihnen den Wind aus den Segeln zu nehmen. So sagte sie beispielsweise eine Einladung zu den Filmfestspielen in Cannes überraschend und ohne genaue Angabe von Gründen ab. Auf direkte Fragen nach einer Schwangerschaft antwortet sie stets ausweichend.

Das ehemalige Top-Model hat aus ihrem Kinderwunsch nie ein Geheimnis gemacht. Sollte ihr Wunsch eines Tages in Erfüllung gehen, wäre es ihr zweites und Nicolas Sarkozys (56) viertes Kind. Ein gemeinsames Kind haben die beiden noch nicht.

Video des Interviews